حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات بـ دولي «كفر الشيخ ـ المحلة» | صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات بالطريق الدولي كفر الشيخ – المحلة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للطريق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين.

جاء هذا بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبمتابعة عبود الصيفي نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشؤون القرى، وبسيوني محمد، رئيس الوحدة المحلية لقرية متبول.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار أعمال النظافة والمتابعة الميدانية اليومية بالطريق الدولي، مع تكثيف الجهود ورفع أي مخلفات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على النظافة العامة، تنفيذًا لتكليفات القيادة التنفيذية وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.