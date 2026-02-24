قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
ديني

كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان بالمساجد الكبرى.. صور

عبد الرحمن محمد

واصل كبارُ القراء ونجومُ برنامج «دولة التلاوة» إحياءَ سادسِ ليالي شهر رمضان المبارك في عددٍ من المساجد الكبرى، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، حيث ترددت آيات الذكر الحكيم في رحاب بيوت الله، وامتزجت التلاوات الندية بنفحات الشهر الفضيل، في مشهد روحاني يعكس عمق الارتباط بكتاب الله تعالى.

ففي مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه أمَّ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض والشيخ محمد أبو العلا المصلين، فيما تشرّف المسجد بابتهالات روحانية مؤثرة للشيخ يسري معتوق، أضفت على الأجواء مزيدًا من الصفاء والخشوع.

وفي مسجد عمرو بن العاص أمَّ الشيخ وليد صلاح عطية المصلين، بينما أمَّ الشيخ محمد عبد العليم المصلين في مسجد مصر، حيث جاءت التلاوات عامرة بإتقان الأداء وحسن الترتيل.

وشهد مسجد النصر إمامة الشيخ محمود السيد، فيما أمَّ الشيخ عمر ناصر المصلين بمسجد العزيز الحكيم، وأمَّ الشيخ محمد وفيق المصلين بمسجد السيدة نفيسة، كما أمَّ الشيخ أشرف سيف المصلين بمسجد السيدة زينب، في ليلة ازدانت بتلاوات جمعت بين جمال الصوت وصدق التأثر بمعاني الآيات.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي رمضان بالتلاوة الندية والابتهال الصادق يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، وترسيخ قيم الإيمان وصفاء الروح في المجتمع، ليظلّ رمضان شهر القرآن والتزكية وبناء الإنسان.

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

