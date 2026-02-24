قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
خطر على الأطفال والنشء .. نائبة تطالب بوقف برنامج رامز جلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قمة جدة تعزز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والسعودية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ المصري، نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، في مدينة جدة، مؤكدًا أن الزيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وأشار كشر، في بيان له، إلى أن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، ما يعزز من أهمية التشاور والتنسيق السياسي المستمر بين القاهرة والرياض باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للأمن القومي العربي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تطورات الأوضاع في قطاع غزة كانت في صدارة المباحثات، مشيدًا بالتوافق المصري السعودي بشأن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء جهود التعافي وإعادة الإعمار، مع الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف أن الموقف المشترك يعكس التزامًا ثابتًا بالثوابت العربية، وحرصًا على دعم مسار سياسي شامل يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، باعتباره الإطار العادل لتحقيق سلام دائم يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويصون أمن المنطقة.

وأوضح كشر أن العلاقات المصرية السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وهو ما يعزز فرص التكامل العربي ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التنسيق العربي المشترك، مشددا على أن مصر والسعودية تمثلان حجر الزاوية في دعم الاستقرار الإقليمي، وترسيخ دعائم السلام والتنمية في المنطقة.

السيسي الرئيس السيسي السعودية البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

انطلاق دور مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد

انطلاق مباريات اليوم الأول في الدورة الرمضانية لمستقبل وطن بورسعيد بمشاركة 18 فريقًا

صرف الدقيق البلدي بديلاً للخبز المدعم عبر 36 مستودعًا بأسيوط

تموين أسيوط: صرف الدقيق البلدي بديلا للخبز المدعم عبر 36 مستودعا

محافظ المنيا خلال الفطار

محافظ المنيا يشارك العاملين بالديوان العام مأدبة إفطار جماعي

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

فيديو

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد