برلماني: توجيهات السيسي بإدخال الذكاء الاصطناعي وتطوير التعليم الفني تؤسس لجيل يقود اقتصاد المستقبل

أكد النائب محمود مرجان عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة تعليم حديثة قادرة على إعداد أجيال مؤهلة لمتطلبات سوق العمل، خاصة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأوضح مرجان، في تصريح صحفي له اليوم أن تأكيد الرئيس على إدخال أحدث تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، بالتعاون مع الدول الرائدة مثل اليابان، يعكس رؤية الدولة لتأهيل الطلاب وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم الفني والتوسع في إنشاء وتحديث المدارس الفنية بالتعاون مع دول مثل إيطاليا وبريطانيا يمثل نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع الحيوي.

وأشار النائب إلى أن توجيهات الرئيس بالارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني تعزز من مكانة هذا المسار التعليمي، وتؤكد حرص الدولة على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في توفير كوادر فنية مؤهلة وقادرة على دعم خطط التنمية الشاملة.

وأضاف محمود مرجان أن، اهتمام القيادة السياسية بإكساب الطلاب مهارات الرقمنة المالية، وتعزيز الوعي المالي منذ الصغر، يعكس توجهًا واضحًا لبناء جيل واعٍ قادر على التعامل مع الاقتصاد الرقمي، وإدارة المشروعات، والمساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ. بتوجيهات الرئيس بضرورة تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، والتأكيد على إتقان اللغة العربية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الشخصية وتعزيز الهوية الوطنية، إلى جانب دورها في تحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد نائب الجيزة أن، تشديد الرئيس السيسي على ضمان نزاهة امتحانات الثانوية العامة، وتطبيق عقوبات رادعة بحق أي مخالفات، يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، والحفاظ على مصداقية المنظومة التعليمية.

واختتم النائب محمود مرجان حديثه، مؤكدًا أن هذه التوجيهات الرئاسية تمثل خارطة طريق واضحة لتطوير التعليم المصري بشكل شامل، وبناء أجيال قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر نحو التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.