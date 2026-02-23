برلماني: قمة السيسي وبن سلمان خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التنسيق العربي المشترك ورفض التصعيد في المنطقة

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، على أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قائلا: إنها تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التنسيق العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، إن تأكيد الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على ضرورة الالتزام بوقف الحرب في غزة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، وسرعة بدء عملية التعافي وإعادة الإعمار، يعكس موقفًا عربيًا ثابتًا يدعم حقوق الشعب الفلسطيني ويرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجيره خارج أرضه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا التوافق المصري السعودي، يعزز فرص تنفيذ حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشيدًا بالجهود المصرية-السعودية في هذا الإطار.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللقاء عكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، وحرص القيادتين على دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة.

وأشار نائب الاسكندرية. إلى أن الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين يؤكد دورهما المحوري في دعم الأمن القومي العربي، وتجنب التصعيد، وترسيخ الحلول السلمية للأزمات الإقليمية.

واختتم الدكتور احمد عبد المجيد حديثه، مؤكدًا أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي، بالتنسيق مع السعودية، تعكس رؤية استراتيجية حكيمة تهدف إلى حماية استقرار المنطقة، ودعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات غير المسبوقة، والتصعيد والتوتر في ملفات عدة.