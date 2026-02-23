لن ترونا إلا معا.. تركي آل الشيخ يعلق على زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية

علق المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفية السعودي على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية.

وشارك تركي آل شيخ صورة الرئيس السيسي اثناء مغادرته السعودية، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “لن ترونا إلا معًا”.

وأفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسييعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية امتدت لعدة ساعات إلى المملكة العربية السعودية.

ووصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية إلى مطار القاهرة، مساء الأحد، وكان في استقباله ضياء رشوان وزير الإعلام.

ونشر تركي مجموعة صور أثناء وصوله عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "وصلت الآن بلدي الثاني مصر في زيارة رسمية لعدة أيام، وكنت سعيد باستقبال أخي العزيز ضياء رشوان وزير الإعلام الذي باركت له ثقة القيادة حفظ الله مصر والمملكة".