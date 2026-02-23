أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لجدة اليوم

اكد الاعلامي احمد موسى أن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر اليوم في مدينه جده بالمملكة العربية السعودية، بحفاوة كبيرة.

واضاف خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن القيادة المصرية والسعودية يعملان على مصلحة الأمة واستقرار الأمن الإقليمي، موضحا أن الطرفان اليوم جرى بينهم مباحثات حول ما يجري في الإقليم والمنطقة.

وأشار موسى، أن مصر والسعودية لهما كلمة قوية في المنطقة، مرددا: كل ما يتعلق بأمن المنطقة تم مناقشة اليوم مع الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية.