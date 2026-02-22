قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا
أخبار توك شو| أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا.. غادة عبد الرازق تقع في فخ رامز ليفل الوحش: سناني اتكسرت

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل، والتي ترتبط بإسرائيل وسيطرتها على الشرق الأوسط.


أحمد موسى : لو أمريكا سكتت على تصريحات سفيرها بإسرائيل يعتبر تهديد لعلاقاتها عربيا
علق الإعلامي أحمد موسى،  على تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل التي ترتبط بإسرائيل وسيطرتها على الشرق الأوسط .


معاه كل تفاصيل حياتي .. مطربة شعبية تكشف علاقتها بحسام حبيب
علقت الفنانة سمية درويش على ما تردد سابقًا بشأن علاقتها بالفنان حسام حبيب، مؤكدة أن علاقتهما كانت في إطار الصداقة القوية فقط، وأن التواصل بينهما انقطع بشكل طبيعي بعد زواجه من النجمة شيرين عبدالوهاب.


محمد فاروق: خسرت 60% من ثروتي بسبب رهاني على التكنولوجيا.. و«موبيكا» حلم أريده أن يعيش 300 عام
كشف رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم تفاصيل مسيرته المهنية ورؤيته الاستثمارية، مؤكدًا أنه لا يعتبر نفسه مؤسس شركة موبيكا للأثاث، مشددًا على أن الفضل في تأسيسها يعود إلى والده.


ترامب يتحدى المحكمة العليا.. رسوم 10% على واردات العالم لمدة 150 يوماً
قال مراسل "القاهرة الإخبارية" رامي جبر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن توقيعه أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% لمدة 150 يوماً اعتباراً من 24 فبراير،  عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية ببطلان التعريفات الجمركية التي كان قد فرضها تحت سلطة الطوارئ.


مدحت شلبي: لقب "شلبوكة" الأقرب لقلبى.. شغلى فى الإعلام حلم من صغري
قال الإعلامي مدحت شلبي، إن مشواره المهني كان طويل وشهد تدرج في العمل بعدة قطاعات سواء على المستوى الشرطي أو التلفزيون أو التعليق الرياضي، مؤكدًا أن حلمه منذ الصغر كان الالتحاق بمجال الإعلام، حيث إنه كان دائمًا يفكر في هذا العمل وكان يتحدث مع الدكاترة في الكلية بشكل لائق.

صراخ ورعب من الغوريلا.. غادة عبد الرازق تقع في فخ رامز ليفل الوحش: سناني اتكسرت
وقعت  الفنانة غادة عبد الرازق، ضحية حلقة اليوم من برنامج  الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .


"كلنا إيد واحدة".. “حياة كريمة” ترسم البسمة على وجه سيدة مكافحة تعاني المرض وتواجه قسوة المعيشة
شهدت حلقة برنامج «حياة كريمة» اليوم موقفًا إنسانيًا مؤثرًا، بعدما قدمت المبادرة دعمًا مباشرًا لإحدى السيدات التي التقاها فريق البرنامج خلال جولة ميدانية في الشوارع بحثًا عن الحالات الأولى بالرعاية.

مفتي الجمهورية: الانتساب لآل بيت النبوة له ضوابط خاصة
أكد نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، أنه هناك من يدعي الانتساب إلى آل بيت النبي محمد ، والانتساب لآل بيت النبوة له ضوابط خاصة .

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار

نشاط مكثف لوزارة الاستثمار خلال الأسبوع الثالث من فبراير .. تفاصيل

الضرائب

الضرائب تخفض ندواتها التثقيفية لـ 20 لقاء أسبوعيا .. تفاصيل

سبائك ذهبية

أسعار سبائك الذهب في مصر مساء اليوم 21-2-2026

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

