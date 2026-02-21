قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خرطوش وخلافات أسرية| كواليس واقعة إطلاق النار على أب ونجله بالقليوبية.. وطبيب نفسي يفسر المشهد

رصاص وخلافات أسرية.. الأمن يكشف كواليس واقعة القليوبية وطبيب يفسر المشهد
رصاص وخلافات أسرية.. الأمن يكشف كواليس واقعة القليوبية وطبيب يفسر المشهد
ياسمين القصاص

في ظل تصاعد بعض مظاهر العنف في المجتمع، تتزايد التساؤلات حول جذوره الحقيقية، وما إذا كانت أسبابه تقتصر على الخلافات المباشرة، أم تمتد إلى عوامل أعمق ترتبط بالتنشئة والصحة النفسية.

وبين التحليل العلمي للمتخصصين والوقائع التي تشهدها الساحة، تتكشف صورة أكثر شمولا تربط بين بناء الشخصية في الطفولة والسلوك في مراحل لاحقة من العمر.

 

طفل بين فوهات السلاح

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إنه من الناحية العلمية، تشير بعض الدراسات إلى أن نقص عناصر غذائية مهمة، مثل الحديد، قد يؤثر في كيمياء الدماغ والسلوك، ما قد يزيد من حدة التوتر والانفعال لدى بعض الأفراد، لذلك يعد الاهتمام بالتغذية المتوازنة للأطفال أمرا أساسيا لدعم نموهم الجسدي والنفسي وتعزيز استقرارهم الانفعالي.

وأضاف هندي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تنشئة الطفل تنشئة صحية لا تقتصر على تلبية احتياجاته المادية، بل تمتد إلى تعليمه مهارات التعامل مع الأزمات، وتحمل الإحباط، وإدارة الضغوط النفسية، وقبول الاختلاف مع الآخرين.

وتابع: "فبناء شخصية سوية ومتزنة يتطلب تدريبا مبكرا على الحوار وضبط النفس، حتى لا تتشكل أنماط سلوكية عدوانية في المستقبل".

 واختتم: "ومن المهم إدراك أن العنف لا يقتصر على الضرب أو الإيذاء الجسدي، بل يشمل أيضا الألفاظ الجارحة والتوبيخ المستمر والتقليل من الشأن، فمثل هذه الممارسات تترك آثارا عميقة في ثقة الطفل بنفسه وتقديره لذاته، وكثيرا ما نرى شبابا ينتمون إلى أسر ميسورة ويبدون في مظهر حسن، لكنهم يعانون من مشكلات مثل التأتأة أو ضعف الشخصية، نتيجة ما تعرضوا له من قسوة أو تنكيل نفسي في طفولتهم".

 

خلافات أسرية سابقة

من ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عدد من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء، أثناء اعتدائهم على رجل ونجله في أحد شوارع محافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابتهما.

وبسؤال المجني عليه، أفاد باتهام خال زوجته، المقيم في نطاق دائرة المركز، بالوقوف وراء الواقعة بالاشتراك مع أبنائه، على خلفية خلافات أسرية سابقة بينهم.

وعقب استصدار الأذونات القانونية اللازمة، نجحت قوات الأمن في تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وعددهم أربعة أشخاص يقيمون بدائرة المركز.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة بسبب تلك الخلافات، كما تم التحفظ على الأسلحة المستخدمة في الاعتداء، والتي شملت بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وسلاحا أبيض.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، تمهيدا لعرضهم على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

العنف واقعة الوراق القليوبية محافظة القلويبية العنف بالشوارع جرائم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بشارع فيصل لمتابعة التشغيل وجودة السلع

حملات تموينية

ضبط 11 ألف عبوة ألعاب نارية محظور تداولها بمنوف وتحرير محاضر مخالفات للمخابز بالشهداء

لحظة إطلاق مدفع رمضان في سوهاج

فرحة أطفال ولمة عائلية على ضفاف النيل.. مدفع رمضان يجمع أهالي سوهاج

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد