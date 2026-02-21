أحمد موسى : لو أمريكا سكتت على تصريحات سفيرها بإسرائيل يعتبر تهديد لعلاقاتها عربيا

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل التي ترتبط بإسرائيل وسيطرتها على الشرق الأوسط .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مطلوب من أمريكا أنها تعلن عن موقفها من تصريحات سفيرها في إسرائيل ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لو أمريكا سكتت فإن هذه التصريحات تعتبر تهديد للأمن والسلام الدولي وتهديد العلاقات العربية الأمريكية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" سفير أمريكا في إسرائيل تحدث عن سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله والتوسع واحتلال الشرق الأوسط بأكمله ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لازم ناخد بالنا من الخطة الإسرائيلية الموجودة وتصريحات سفير أمريكا في إسرائيل لم تصدر من فراغ ".