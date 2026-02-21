أحمد موسي يرد علي تصريحات سفير أمريكا لدى تل أبيب

علق الإعلامى أحمد موسى على تصريحات السفير الأمريكى لدى إسرائيل مايك هاكابى والتي تشير إلى الاستيلاء علي أراضي الشرق الأوسط.

تصريحات السفير الامريكي

وكتب موسى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «التصريحات الخطيرة والمستفزة من السفير الأمريكى فى إسرائيل مايك هاكابى بحق إسرائيل السيطرة على معظم أراضى الشرق الأوسط منوها بإسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات وأن لها الحق فى أراضى تشمل الأردن وسوريا ولبنان إلى جانب أجزاء من السعودية والعراق، واستمر السفير الأمريكى فى استفزازاته بقوله: من الجيد لو أنهم (إسرائيل) استولوا على كل شئ فى الشرق الأوسط بأكمله».

وتابع: «بالطبع تلك التصريحات هى المخطط الحقيقى لهم على المدى البعيد، هم لا يعترفوا بسيادة الدول ولا بالقوانين ولا بالحدود، وهو ما يتطلب دائما اليقظة والحذر من طموحاتهم التوسعية وغطرستهم».

وأضاف: «السلام مهم للجميع بشرط وجود قوة تحميه، وهى التى حافظت على السلام بين مصر وإسرائيل طوال 47 عاما، القوة هى التى تحمى الدول وتمنع من لديه أطماع أن يفكر عدة مرات قبل انتهاك سيادة الدول القوية، لأن الرد سيكون مزلزلا. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم.»