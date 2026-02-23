قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟
قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني
هاتريك.. أيمن أمير عبد العزيز يقود الزمالك لفوز كبير على الاتحاد في دوري 2005
الشناوي أم شوبير.. سيف زاهر يكشف من يحرس عرين الأهلي أمام سموحة بالدوري
حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل
منتخب مصر 2007 يواصل استعداداته لمواجهتي العراق استعدادا للتصفيات الإفريقية
فجر رمضان.. النبي أوصى بهذا العمل بين الأذانين والتوقف مع الثاني فانتبه
التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
ناقد رياضي يكشف حقيقة إيقاف مروان عطية في مباراة سموحة
جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. أعمال بايخة ومش لطيفة
نادر شوقي يكشف كواليس صفقات الأهلي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 130 مُسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات
أخبار التوك شو| أحمد موسى: مصر تبذل جهودًا مكثفة لمنع اندلاع حرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل.. ومحمد نجاتي يفتح النار على صناع مسلسل العتاولة

محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

التحقيق مع مرشد سياحي بعد واقعة الكتابة على هرم أوناس بسقارة.. والداخلية تتحرك
أعلن حسام نجم، وكيل نقابة المرشدين السياحيين، فتح تحقيق عاجل مع المرشد الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يكتب بالطباشير على هرم أوناس بمنطقة سقارة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا باعتبارها مساسًا بأحد أبرز معالم الحضارة المصرية القديمة.

أحمد كريمة: يجوز للفتاة طلب الارتباط بشاب.. والزوج من حقه الزواج بثانية دون علم الأولى
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن من حق الرجل القادر على الزواج من ثانية أن يتزوج دون إعلام الزوجة الأولى، موضحًا أنه لا يوجد نص شرعي يلزم الزوج بإخبار زوجته الأولى عند الزواج من ثانية.
أحمد موسى: مصر تبذل جهودًا مكثفة لمنع اندلاع حرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل
قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية تقوم بدور كبير ومكثف لمنع اندلاع مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مشيرًا إلى وجود تحركات دبلوماسية نشطة على أعلى مستوى لاحتواء التصعيد في المنطقة.

محمد نجاتي يفتح النار على صناع مسلسل العتاولة: خدعوني
كشف الفنان محمد نجاتي، تفاصيل مشاركته في مسلسل العتاولة، معبرًا عن استيائه مما حدث لشخصيته داخل العمل، ومؤكدًا أنه شعر بـ"الخديعة" بعد تغيير مسار دوره.
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
تحدث الفنان محمد نجاتي عن الصورة التي أثارت تفاعلًا واسعًا في مصر، والتي ظهر فيها وهو يقبل قدم والدته خلال تكريمها، مؤكدًا أن ما فعله هو أقل ما يمكن أن يقدمه لها.

أمين الفتوى: الصيام شرف ورفعة للمؤمن مع مراعاة حالات المرضى والقدرة البدنية
أكد الدكتور محمد وسام خضر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شهر رمضان يتميز بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، مبينًا أن مفتاح هذا الشهر الفضيل هو الرحمة التي تعم المؤمنين.

نجل رجل الأعمال محمد فاروق: والدي بيديني مساحة اتخاذ القرارات حتى لو هتحصل خسارة
تحدث نجل رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم،  عن التجارب الشخصية والمهنية التي مر بها في العمل داخل شركة العائلة "موبيكا".

علي جمعة يوضح حكم وضوء المريض بالقسطرة البولية: "أداء الصلاة واجب مع التيسير"
كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حكم وضوء المريض الذي يستخدم قسطرة بولية، مؤكدًا أن الشرع جاء باليسر والعفو في مثل هذه الحالات.

أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم
قال يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن الحشد العسكري والتصريحات الصادرة عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تجاه إيران؛ تأتي في إطار ممارسة ضغوط تفاوضية بشأن الملف النووي، أكثر من كونها مؤشرًا مباشرًا على اندلاع حرب وشيكة.

سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
استهل الفنان رامز جلال حلقة اليوم من برنامج رامز ليفل الوحش بمقدمة ساخرة من ضيفه كما اعتاد، موجّهًا العديد من التعليقات الطريفة للفنان مصطفى غريب، ضيف الحلقة.

