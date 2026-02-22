قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
توك شو

أمين الفتوى: الصيام شرف ورفعة للمؤمن مع مراعاة حالات المرضى والقدرة البدنية

د. محمد وسام خضر
د. محمد وسام خضر
رنا عبد الرحمن

أكد الدكتور محمد وسام خضر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شهر رمضان يتميز بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، مبينًا أن مفتاح هذا الشهر الفضيل هو الرحمة التي تعم المؤمنين.

وأوضح أن القرآن الكريم نزل رحمة للعالمين، و النبي محمد وصف شهر رمضان بأنه شهر الرحمة والصبر والمواساة، مشددًا على أن الصيام وقيام الليل فيه له ثواب عظيم يعادل أداء العديد من الفرائض في غيره من الشهور.

وأضاف «خضر»، خلال لقاء مع الإعلامي محمد المهدي مقدم برنامج «صوما مقبولا» عبر قناة إكسترا نيوز، أن الصيام ليس مجرد تكليف بل شرف ورفعة للمؤمن، مشيرا إلى أن المصابين بمتلازمة داون أو الأمراض المزمنة يمكنهم الصيام على قدر استطاعتهم، مع مراعاة حالاتهم الصحية وأخذ العلاج اللازم دون الإضرار بصحتهم، مشيرًا إلى أن الشرع سهل التكليف للمستطيعين ولم يجعل عبء على غير القادرين.

وتطرق، إلى بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض الأفراد الذين يعتقدون أن إطعام المساكين أو الصدقات في رمضان يمكن أن يعفيهم من الصيام، مؤكدًا أن العبادة والطاعة لله يجب أن تتم كما أراد الله، وأن الصوم يعود بالنفع على الصحة والمال والروح، ويزيد المسلم شكرًا لله كلما زاد عليه من النعم، مشددًا على أن الخير والصدقة لا تغني عن أداء الفرائض.

وأكد أن الصيام يعزز الصبر والتقوى، ويزيد شكر العبد لله على ما أنعم عليه من الصحة والمال، داعيًا المسلمين إلى إدراك فضل الشهر الكريم والعمل بمقتضى قدراتهم مع مراعاة الأحوال الخاصة لكل شخص.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهر  رمضان فرصة لزيادة العبادة والتقرب إلى الله، وليس مجرد واجب شكلي، مع تمنياته للأمة الإسلامية بمغفرة ورضا ورحمة من الله عز وجل.

https://www.youtube.com/watch?v=DCWvoD3oiNk

رمضان محمد وسام خضر اكسترا نيوز فضل رمضان العبادة

