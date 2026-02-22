مسلسل رأس الأفعى الحلقة 5.. أجهزة الامن تكشف خطة الإرهابي محمود عزت

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 5 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث يقرر مراد "أمير كرارة" أن يزرع أحد العناصر ويجنده لحساب جهاز الأمن.

بينما يكتشف الجهاز الأمنى خطة الإرهابي محمود عزت التى أرسلها الى الجماعة وهى عبارة عن تصعيد من قبل الجماعة لموجة من الخراب والدمار تعم البلاد.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.