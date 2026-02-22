توابع الحلقة 5 .. محمد علاء يطلق ريهام حجاج

أذاعت قناة cbc دراما الحلقة الخامسة من مسلسل توابع، من بطولة الفنانة ريهام حجاج.

وشهدت الحلقة عددا من الاحداث، فيم زوج شهيرة" محمد علاء" بتطليقها غيابيًا ، كما شهدت الحلقة تعاقد شركة سوشيال ميديا مع شهيرة لتدير حساباتها علي مواقع التواصل الاجتماعي

قصة مسلسل توابع:



تجسّد ريهام حجاج، خلال أحداث المسلسل، شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

أبطال مسلسل توابع



العمل من بطولة ريهام حجاج، ويشاركها كل من أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، سحر رامي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.