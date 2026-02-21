مسلسل اتنين غيرنا الحلقة 4 .. آسر ياسين يدخل السجن

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل اتنين غيرنا تصاعدًا دراميًا ملحوظًا، بعدما بدأت ملامح قصة عاطفية هادئة تتشكل بين الدكتور حسن، الذي يجسده آسر ياسين، والفنانة نور أبو الفتوح التي تؤدي دورها دينا الشربيني، في أجواء بدت واعدة بعلاقة إنسانية دافئة بعيدًا عن التعقيدات.



سرعان ما تنحرف عن مسارها الرومانسي، حين يضع القدر الثنائي أمام اختبار صعب يهدد هذه البداية، ويجد حسن نفسه في موقف غير متوقع قد يقوده إلى قضاء ليلة كاملة داخل السجن دفاعًا عنها.



وتنطلق الأزمة بعدما يوجه حسن دعوة لنور لحضور حفل رأس السنة الذي يجمعه سنويًا بأصدقائه، حيث تسود أجواء من المرح والتقارب، وتبدو العلاقة بينهما أكثر انسجامًا. لكن تلك اللحظات الهادئة لا تدوم طويلًا، إذ تنقلب الأوضاع خلال عودتهما بالسيارة، عندما يعترض طريقهما عدد من المعجبين السكارى، ويصرّون على إيقافهما لالتقاط صور مع الفنانة.



سرعان ما يتطور الموقف إلى مشادة كلامية تتصاعد إلى اشتباك، لتنتهي الأحداث باصطحاب حسن إلى قسم الشرطة، في مشهد مشحون بالتوتر يفتح الباب أمام تداعيات جديدة قد تعيد رسم ملامح العلاقة بين البطلين خلال الحلقات المقبلة.



مسلسل اتنين غيرنا، مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار رومانسي اجتماعي، ويضم في قائمة أبطاله، كل من، آسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، شيرين، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، وغيرهم.



المسلسل من تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي.