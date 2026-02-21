قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرموش يصنع .. مانشستر سيتي يتقدم 2-1 على نيوكاسل بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد نتيجة 2-1 للسيتي، على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

وسجل نيكو أوريلي الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 14 من انطلاق بعد تمريرة سحرية من عمر مرموش ليعلن عن تقدم السيتي بالنتيجة.

وفي الدقيقة 22 سجل لويس هال لاعب نيوكاسل يونايتد هدف التعادل 1-1 من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء على يسار دوناروما حارس السيتي.

وعادي نيكو أوريلي لتسجيل الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 27 من رأسية رائعة من عرضية إيرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

ويسعى مان سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل الاقتراب أكثر من آرسنال والمضي قدمًا في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لذلك الموسم.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، مارك جويهي، روبن دياز وريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو أوريلي، رودري وبرناردو سيلفا.

الهجوم: أنطوان سيمينيو، إيرلينج هالاند وعمر مرموش.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

تُذاع مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بفارق 5 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الأول والذي خاض مباراة أكثر، في حين أن نيوكاسل يونايتد لديه 36 نقطة ويحتل المركز العاشر.

مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي عمر مرموش مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

سيف زاهر

سيف زاهر: سمير زاهر أسطورة لن تتكرر.. والنجاح يُثبت نفسه بالسنوات

محمد صلاح

سيف زاهر : صلاح لن يلعب للأهلي أو الزمالك.. اعتزاله يجب أن يكون كبيرًا

سيف زاهر

سيف زاهر: زمن شحاتة كان مليئًا بالنجوم.. واليوم نفتقد كثافة الاختيارات

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد