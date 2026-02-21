أسامة كبير: القوات المسلحة تقوم دائما بتقليد تكريم القادة عرفانا بدورهم في خدمة الوطن

علق اللواء أركان حرب أسامة كبير المستشار بكلية القادة والأركان، على حضور الرئيس السيسي لحفل تكريم الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع السابق.

وقال أسامة كبير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القوات المسلحة تقوم دائما بهذا التقليد في تكريم القادة عرفانا لدورهم في خدمة الوطن".

وتابع أسامة كبير :" القوات المسلحة تحرص على ترسيخ هذا العرف الأصيل في تكريم قادتها، سواء من أنهوا خدمتهم أو انتقلوا إلى مهام ومناصب جديدة، مؤكدًا أن هذا التقليد يعكس الوفاء والتقدير لما قدموه من عطاء في خدمة الوطن.

وأوضح أن القوات المسلحة ستظل نموذجًا يُحتذى به في التفاني والإخلاص لحماية الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن حضور الرئيس السيسي حفل التكريم يعكس تقديرًا كبيرًا لدور القادة السابقين، فضلًا عن الاستعانة بخبراتهم كمستشارين للاستفادة من خبراتهم المتراكمة.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمّن ما قدمه الفريق أول عبد المجيد صقر من جهود وطنية وأمانة في أداء مهامه للحفاظ على تراب مصر، مشددًا على أن رجال القوات المسلحة يظلون دائمًا على قدر المسؤولية، مهما تعاقبت الأجيال، في حماية أمن الوطن وصون مقدراته.