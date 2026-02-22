سيف زاهر : صلاح لن يلعب للأهلي أو الزمالك.. اعتزاله يجب أن يكون كبيرًا

قال الإعلامي سيف زاهر، إن عودة النجم محمد صلاح للعب في مصر "صعبة"، موضحًا أن الفكرة نفسها معقدة سواء تعلق الأمر باللعب للنادي الأهلي أو نادي الزمالك، مؤكدًا أن هناك التزامات مالية كبيرة مرتبطة بمشوار اللاعب، مضيفًا أن الحديث عن تنازل صلاح عن جزء من مستحقاته للعب محليًا "مستحيل".

وأضاف سيف زاهر، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة “النهار”: "مستحيل محمد صلاح يرجع مصر ويلعب للأهلى او الزمالك لازم يبطل كبير"، مشددًا على أن اعتزاله يجب أن يكون في أعلى مستوى وبعقد كبير، مؤكدًا أن قرار اعتزاله يرتبط فقط باللحظة التي يشعر فيها اللاعب بأنه لم يعد قادرًا على العطاء، وأن صلاح ما زال يقدم مستويات كبيرة.

تراجع النتائج الفردية وعدم التوفيق

وشدد سيف زاهر على أن صلاح يُعد "واحدًا من أفضل خمسة لاعبين في العالم حتى الآن"، موضحًا أنه يرفض الحديث عن فكرة الربط بين تراجع النتائج الفردية وعدم التوفيق، حيث إن اللاعب يُحاسب دائمًا على أنه "شايل فريق"، مضيفًا أن صلاح "غير الدنيا في المنظومة.. قصة وحدوتة وتكرار تجربته أمر صعب.

اكتشاف وتطوير اللاعبين

وأشار سيف زاهر إلى وجود مواهب واعدة داخل نادي زد، موضحًا أن العمل يجري على بناء منظومة قادرة على اكتشاف وتطوير اللاعبين، كاشفًا عن وجود لاعب صغير يبلغ 12 عامًا، وآخر في سن 13، لافتًا إلى أن تقييم الموهبة في هذه المرحلة يعتمد على الرؤية المستقبلية والالتزام وتطوير العقلية.