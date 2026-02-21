قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غطرسة القوة.. السفير الأمريكي لدى تل أبيب يؤيد سيطرة الاحتلال على أراضي الشرق الأوسط
أزمة اقتصادية في إسرائيل.. مخاوف الضربة الأمريكية لإيران تعصف بالشيكل
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.. موقف مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش
إسراء أشرف

استقر المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا على التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل يونايتد مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

ونشر موقع “سوفا سكور” التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي، والذي لم يشهد مشاركة النجم المصري عمر مرموش في بداية المباراة.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية جوارديولا للاعتماد على العناصر الأساسية المعهودة، مع الحفاظ على التوازن الدفاعي واستغلال القوة الهجومية بقيادة هالاند.

ويأمل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المتصدر والبقاء في صراع القمة ضمن منافسات الموسم الحالي من البريميرليج.

 

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ريان أيت-نوري – مارك جويهي – روبن دياس – ماتيوس نونيز.

خط الوسط: رودري – نيكو أوراييلي – برناردو سيلفا – أنطوان سيمينيو – فيل فودين.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

عمر مرموش مرموش جوارديولا تشكيل مانشستر سيتي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

