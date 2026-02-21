تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.. موقف مرموش

استقر المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا على التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل يونايتد مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

ونشر موقع “سوفا سكور” التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي، والذي لم يشهد مشاركة النجم المصري عمر مرموش في بداية المباراة.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية جوارديولا للاعتماد على العناصر الأساسية المعهودة، مع الحفاظ على التوازن الدفاعي واستغلال القوة الهجومية بقيادة هالاند.

ويأمل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المتصدر والبقاء في صراع القمة ضمن منافسات الموسم الحالي من البريميرليج.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ريان أيت-نوري – مارك جويهي – روبن دياس – ماتيوس نونيز.

خط الوسط: رودري – نيكو أوراييلي – برناردو سيلفا – أنطوان سيمينيو – فيل فودين.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.