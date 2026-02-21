قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
أخبار التوك شو: لو أطفالك بتصوم في رمضان.. نصائح للحفاظ على صحتهم.. ومفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم
برلماني: الدراما الوطنية شريك أساسي في معركة بناء الوعي وتعزيز الاستقرار
مشروع قانون فى النواب لضبط تحليل المخدرات في الوظائف العامة
مرموش يطارد انجازا جديدا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة

مانشستر ستي
مانشستر ستي
منتصر الرفاعي

يستعد مانشستر سيتي الذي يضم النجم المصري عمر مرموش، لتوجيه ضربة قوية إلى أرسنال عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يسعى لمواصلة الانتصارات

يعيش السيتي فترة مثالية بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية في ثلاث بطولات مختلفة بداية بالفوز على نيوكاسل 3-1 في إياب نصف نهائي كأس الرابطة ثم الانتصار على ليفربول (3-1) وفولهام (3-0) في الدوري، قبل تجاوز سالفورد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق خمس نقاط خلف أرسنال مع مباراة مؤجلة قد تقلص الفارق إلى نقطتين حال الفوز في انتظار اختبار صعب لأرسنال في ديربي شمال لندن.

نيوكاسل يونايتد يواجه التحدي

من جانبه، يسجل نيوكاسل مؤشرات إيجابية بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية خارج أرضه منذ خسارته أمام برينتفورد مسجلا 11 هدفا ما يعكس قدرته على الرد الهجومي ومنافسة الفرق الكبرى.

ويحمل اللقاء رهانات تاريخية، إذ يسعى نيوكاسل لتحقيق أول فوز مزدوج على السيتي في الدوري منذ موسم 1983-1984 (الدرجة الثانية) بعد فوزه 2-1 في نوفمبر الماضي، بينما يعود آخر فوز مزدوج له في الدوري الممتاز إلى موسم 1955-1956.

عمر مرموش أمام ضحيته المفضلة

يحتفظ عمر مرموش بذكريات رائعة أمام نيوكاسل بعد أن سجل 5 أهداف في 3 مباريات مختلفة بقميص مانشستر سيتي منذ انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني. 

ويأمل مرموش في مواصلة تألقه أمام نيوكاسل وتعزيز رقمه القياسي ضد هذا الفريق، الذي يعد الأكثر استقبالًا للأهداف منه طوال مسيرته الأوروبية.

نيوكاسل يسعى للثأر

يدخل نيوكاسل اللقاء بهدف الثأر بعد خسارته الموجعة 5-1 أمام مانشستر سيتي في مجموع مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مطلع الشهر الجاري، وتتجدد المنافسة بين الفريقين في كأس إنجلترا خلال مارس المقبل، ما يزيد من حدة التحدي في المباراة.

مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد الدوري الانجليزي عمر مرموش

هنفطر ايه النهاردة.. فراخ مشوية ومحشية بالخضار ومكرونة بشاميل وزلابية

حملات مكبرة لضبط التوك توك المخالف في الشرقية

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

