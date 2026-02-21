بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة

يستعد مانشستر سيتي الذي يضم النجم المصري عمر مرموش، لتوجيه ضربة قوية إلى أرسنال عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يسعى لمواصلة الانتصارات

يعيش السيتي فترة مثالية بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية في ثلاث بطولات مختلفة بداية بالفوز على نيوكاسل 3-1 في إياب نصف نهائي كأس الرابطة ثم الانتصار على ليفربول (3-1) وفولهام (3-0) في الدوري، قبل تجاوز سالفورد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق خمس نقاط خلف أرسنال مع مباراة مؤجلة قد تقلص الفارق إلى نقطتين حال الفوز في انتظار اختبار صعب لأرسنال في ديربي شمال لندن.

نيوكاسل يونايتد يواجه التحدي

من جانبه، يسجل نيوكاسل مؤشرات إيجابية بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية خارج أرضه منذ خسارته أمام برينتفورد مسجلا 11 هدفا ما يعكس قدرته على الرد الهجومي ومنافسة الفرق الكبرى.

ويحمل اللقاء رهانات تاريخية، إذ يسعى نيوكاسل لتحقيق أول فوز مزدوج على السيتي في الدوري منذ موسم 1983-1984 (الدرجة الثانية) بعد فوزه 2-1 في نوفمبر الماضي، بينما يعود آخر فوز مزدوج له في الدوري الممتاز إلى موسم 1955-1956.

عمر مرموش أمام ضحيته المفضلة

يحتفظ عمر مرموش بذكريات رائعة أمام نيوكاسل بعد أن سجل 5 أهداف في 3 مباريات مختلفة بقميص مانشستر سيتي منذ انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويأمل مرموش في مواصلة تألقه أمام نيوكاسل وتعزيز رقمه القياسي ضد هذا الفريق، الذي يعد الأكثر استقبالًا للأهداف منه طوال مسيرته الأوروبية.

نيوكاسل يسعى للثأر

يدخل نيوكاسل اللقاء بهدف الثأر بعد خسارته الموجعة 5-1 أمام مانشستر سيتي في مجموع مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مطلع الشهر الجاري، وتتجدد المنافسة بين الفريقين في كأس إنجلترا خلال مارس المقبل، ما يزيد من حدة التحدي في المباراة.