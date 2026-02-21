قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026

أمين عمر
أمين عمر
إسلام مقلد

يشارك الحكم الدولي أمين عمر في معسكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لخوض اختبارات الحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026.

يقام المعسكر في العاصمة القطرية، الدوحة، خلال الفترة من 23 حتى 28 فبراير الحالي.

يشهد المعسكر برامج فردية للحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026، فيما يتعلق بلياقتهم البدنية، كما سيقدم لهم تقييماً نهائياً حول الجوانب الفنية والبدنية والطبية بهدف وضعهم في أفضل الظروف قبل انطلاق كأس العالم، كما تتم مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية والمشاركة في تدريبات عملية، وسيتم تصويرها وإرسالها للمحاضرين ليتحصل المشاركون فيما بعد على ملاحظاتهم وآرائهم.

