أمين عمر يخوض اختبارات الترشيح لكأس العالم 2026

يشارك الحكم الدولي، أمين عمر في معسكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لخوض اختبارات الحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026.

يقام المعسكر في العاصمة القطرية، الدوحة خلال الفترة من 23 حتي 28 فبراير الحالي.

يشهد المعسكر برامج فردية للحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026، فيما يتعلق بلياقتهم البدنية، كما سيقدم لهم تقييماً نهائياً حول الجوانب الفنية والبدنية والطبية بهدف وضعهم في أفضل الظروف قبل انطلاق كأس العالم، كما تتم مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية والمشاركة في تدريبات عملية، وسيتم تصويرها وإرسالها للمحاضرين ليتحصل المشاركون فيما بعد علي ملاحظاتهم وآرائهم.