عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
مواجهة نارية.. نيوكاسل يونايتد يسعى للثأر أمام مانشستر سيتي

نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يونايتد
منتصر الرفاعي

يستعد نيوكاسل يونايتد لمواجهة مانشستر سيتي مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء يحمل طابعًا قويًا من التحدي والتنافس.

نيوكاسل يبحث عن الثأر

يدخل نيوكاسل اللقاء بشعار الثأر، بعد الخسارة المدوية 5-1 أمام مانشستر سيتي في مجموع مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مطلع الشهر الجاري. وتتجدد المواجهات بين الفريقين في كأس إنجلترا خلال مارس المقبل، ما يزيد من حدة المنافسة ويضفي على المباراة طابعًا تنافسيًا متصاعدًا.

سباق القمة والرهانات

يحمل موسم 2025-2026 طابعًا استثنائيًا، حيث يتنافس مانشستر سيتي وأرسنال على تحقيق الرباعية التاريخية، بعد وصولهما إلى نهائي كأس الرابطة واستمرار آمالهما في كأس الاتحاد الإنجليزي، ما يجعل كل نقطة في الدوري ذات أهمية كبيرة في سباق الألقاب.

تاريخ مواجهات نيوكاسل على ملعب الاتحاد

تبدو مهمة نيوكاسل على ملعب الاتحاد صعبة للغاية؛ إذ فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال آخر 20 زيارة له في الدوري (تعادلان و18 هزيمة) مما يعكس الهيمنة المستمرة للسيتي على أرضه. 

ومع ذلك يسعى نيوكاسل لتحقيق أول فوز مزدوج على مانشستر سيتي في الدوري منذ موسم 1983-1984 بينما يعود آخر فوز مزدوج له في الدوري الممتاز إلى موسم 1955-1956.

مانشستر سيتي في أفضل حالاته

يعيش مانشستر سيتي فترة رائعة بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية في ثلاث بطولات مختلفة: بداية بالفوز على نيوكاسل 3-1 في إياب نصف نهائي كأس الرابطة، ثم الانتصار على ليفربول (3-1) وفولهام (3-0) في الدوري قبل تجاوز سالفورد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل السيتي حاليًا المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف أرسنال مع مباراة مؤجلة قد تقلص الفارق إلى نقطتين فقط حال الفوز.

أداء نيوكاسل الإيجابي

رغم الصعوبات يسجل نيوكاسل مؤشرات إيجابية فمنذ خسارته أمام برينتفورد حقق ثلاثة انتصارات متتالية خارج أرضه في مختلف المسابقات مسجلا 11 هدفا ما يعكس قوته الهجومية وقدرته على الرد أمام أقوى الفرق.

المواجهة تحمل رهانات كبيرة وتعد اختبارا حقيقيا لقدرة الفريقين على مواصلة الضغط في سباق الصدارة في مباراة تاريخية تنتظر جماهير الدوري الإنجليزي.

