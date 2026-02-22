مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 5 .. ياسر جلال يقرر العودة لهدي الإتربي مجددًا بشروط

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” العديد من الأحداث الطريفة .

وبدأت الحلقة بزيارة هالة (هدى الإتربي ) لمودي (ياسر جلال) وتتطلب منه انها مازالت تحبه وتريد العودة له مجددًا بعد ان انفصل عنها بشكل رسمي ويوافق على العودة لها بعد ان وضع لها عدة شروط قررت ان تلتزم بها.

مودي يقرر ان يذهب الى شيماء (ايتن عامر) رفقة خالته همت (ميرفت امين) ويتمم اتفاق الزواج .

مودي يواجه خطيبته السابقة لارا بأنه قرر ان يبتعد عنها وبثت فيديو عبر السوشيال ميديا لتسوء سمعته وشيماء تشاهد الفيديو لكن تقرر ان تتجاهل الأمر .

وتعرض قناة On e، مسلسل كلهم بيحبوا مودي، للنجم ياسر جلال، في تمام الساعة 7:15 مساءا والإعادة الأولى الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 7:45 صباحاً حصرياً على القناة.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين