مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 4 .. ياسر جلال يتعرض للسرقة

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” العديد من الأحداث الطريفة بين محمود الوكيل وشيماء .

ومن برزها زيادة أزمة مودي الوكيل (ياسر جلال) بعد ان افلست شركته وقرر ان يتقدم للزواج من شيماء (ايتن عامر) رغم اختلافها عنه وانها من منطقة شعبية.

وبعد المقابلة الأولى تبدأ شيماء تشعر بالإعجاب لمودي .

ويتعرض مودي هو وصديقه ومدير اعماله حامد (مصطفي ابو سريع) للسرقة بعد ان تطاول عليهم احد الاشخاص وهددهم.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وتعرض قناة On e، مسلسل كلهم بيحبوا مودي، للنجم ياسر جلال، في تمام الساعة 7:15 مساءا والإعادة الأولى الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 7:45 صباحاً حصرياً على القناة.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.