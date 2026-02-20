مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 3 .. ياسر جلال يخطط للزواج من آيتن عامر ويخدع هدى الإتربي

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” العديد من الأحداث الطريفة بعد رغبة ياسر جلال فى الزواج من ايتن عامر بعد ان افلست شركته.

وبدأت الحلقة بتهديد هالة (هدي الإتربي) لشيري (يمني طولان) بسبب عدم مساعدتها لها برجوعها مجددا لمودي (ياسر جلال).

وتذهب شيري لمودي حتى تخبره بأن هالة تراقبه عن طريق جهاز تصنت متواجد فى سيارته ويقرر ان يخدعها ويتعمد الحديث مع صديقه حامد (مصطفي ابو سريع) واخباره بأن يريد العودة لهالة وتسمع الحديث وتشعر بالسعادة والإنتصار.

ياسر جلال يقرر التخطيط للزواج من شيماء (ايتن عامر) بعد ان افلست شركته.

وتعرض قناة On e، مسلسل كلهم بيحبوا مودي، للنجم ياسر جلال، في تمام الساعة 7:15 مساءا والإعادة الأولى الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 7:45 صباحاً حصرياً على القناة.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.