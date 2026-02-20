الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الأخدود والقادسية بنتيجة 1-1 بين الفريقين، في اللقاء المقام على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي.

وافتتح القادسية، التسجيل، عن طريق جوليان كينونيس في الدقيقة 34، بينما سجل هدف الأخدود كريستيان باسوجوج في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

تشكيل الأخدود

حراسة المرمي: صامويل.

خط الدفاع: أبو عبد - جول - جوتر - القيضي - فقيهي.

خط الوسط: باسوجوج - نيو - بوريل - إنجي.

خط الهجوم: اللزام.



البدلاء:

صالح العباس - صالح الحارثي - عبد العزيز هتيلة - محمد نايف آل جحيف - سعود سالم آل ريحان - حسين الزبداني - نايف عسيري - توكماك نجوين - راكان النجار.

تشكيل القادسية

حارس المرمى: كاستياس.

خط الدفاع: الأحمد - ناتشو - ألفاريز - بونسو.

خط الوسط: العمار - أوتافيو - الجوير - نانديز.

خط الهجوم: كينيونيس - ريتيجي.



البدلاء:

محمد أبو الشامات - أحمد على الكسار - عبد الله السالم - ياسر الشهراني - هيثم عسيري - علي عبد الله هزازي - إياد هوسا - إبراهيم محنشي - جهاد ذكري.