تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الأخدود والقادسية عن تشكيلهما لمواجهتمها المرتقبة على ملعب ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الأخدود كالتالي:

حراسة المرمي: صامويل.

خط الدفاع: أبو عبد - جول - جوتر - القيضي - فقيهي.

خط الوسط: باسوجوج - نيو - بوريل - إنجي.

خط الهجوم: اللزام.

البدلاء:

صالح العباس - صالح الحارثي - عبد العزيز هتيلة - محمد نايف آل جحيف - سعود سالم آل ريحان - حسين الزبداني - نايف عسيري - توكماك نجوين - راكان النجار.

وجاء تشكيل القادسية كالتالي:

حارس المرمى: كاستياس.

خط الدفاع: الأحمد - ناتشو - ألفاريز - بونسو.

خط الوسط: العمار - أوتافيو - الجوير - نانديز.

خط الهجوم: كينيونيس - ريتيجي.

البدلاء:

محمد أبو الشامات - أحمد على الكسار - عبد الله السالم - ياسر الشهراني - هيثم عسيري - علي عبد الله هزازي - إياد هوسا - إبراهيم محنشي - جهاد ذكري.