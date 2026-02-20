قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل فن الحرب | حيلة ريم مصطفى لكشف خطة يوسف الشريف
نائب ترامب: قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية تجاوز ضد القانون
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي

إسلام مقلد

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الأخدود والقادسية عن تشكيلهما لمواجهتمها المرتقبة على ملعب ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الأخدود كالتالي:

حراسة المرمي: صامويل.

خط الدفاع: أبو عبد - جول - جوتر - القيضي - فقيهي.

خط الوسط: باسوجوج - نيو - بوريل - إنجي.

خط الهجوم: اللزام.

البدلاء:

صالح العباس - صالح الحارثي - عبد العزيز هتيلة - محمد نايف آل جحيف - سعود سالم آل ريحان - حسين الزبداني - نايف عسيري - توكماك نجوين - راكان النجار.

وجاء تشكيل القادسية كالتالي:

حارس المرمى: كاستياس.

خط الدفاع: الأحمد - ناتشو - ألفاريز - بونسو.

خط الوسط: العمار - أوتافيو - الجوير - نانديز.

خط الهجوم: كينيونيس - ريتيجي.

البدلاء:

محمد أبو الشامات - أحمد على الكسار - عبد الله السالم - ياسر الشهراني - هيثم عسيري - علي عبد الله هزازي - إياد هوسا - إبراهيم محنشي - جهاد ذكري.

المزيد

