أطعمة تخفض الكوليسترول الضار وتدعم صحة القلب .. احرص على تناولها

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الأطعمة المخمرة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الكومبوتشا والكفير والزبادي، قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب، إلى جانب تحسين التحكم في سكر الدم وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب

وبحسب باحثين من The University of Newcastle في أستراليا، فإن الأشخاص الذين يتناولون أطعمة تحتوي على ميكروبات حية بشكل متكرر سجلوا ارتفاعًا في مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وانخفاضًا في مستويات السكر بالدم، ما يقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ما الفرق بين الكوليسترول الجيد والضار؟

ويعتبر الكوليسترول هو نوع من الدهون يوجد في جميع خلايا الجسم. أما الكوليسترول الجيد (HDL) يعمل على نقل الدهون الزائدة من مجرى الدم إلى الكبد للتخلص منها،

بينما يؤدي انخفاض HDL إلى تراكم الكوليسترول الضار (LDL)، ما يزيد من خطر الإصابة بـ النوبات القلبية والسكتات الدماغية وحتى الخرف.

وطور الباحثون قاعدة بيانات تضم 200 نوع من الأطعمة والمشروبات الشائعة في أستراليا، لتحديد كمية الميكروبات الحية في كل منها.

وتم تصنيف معظم الأطعمة مثل الخضروات والحبوب واللحوم ضمن الفئة منخفضة الميكروبات الحية. بينما جاء الزبادي والقشدة الحامضة ضمن الفئة الأعلى احتواءً على الميكروبات الحية.

وشملت الدراسة 58 شخصًا بالغًا بصحة جيدة، وتمت متابعتهم لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، مع تحليل استهلاكهم الغذائي اليومي.

النتائج: فوائد متعددة لصحة القلب والتمثيل الغذائي

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة المخمرة سجلوا وزنًا أقل ومحيط خصر أصغر، تحسن لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI)، انخفضت مستويات سكر الدم، ارتفعت مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

ورجّح الباحثون أن عملية التخمر تحفز إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في القولون، والتي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم التمثيل الغذائي وتقليل الالتهابات وتحسين مؤشرات القلب.

وأشار الفريق البحثي إلى أن انخفاض مستويات HDL يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3%.

هل الأطعمة المخمرة تغني عن الأدوية؟

رغم النتائج الإيجابية، أكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة، كما لم تأخذ في الاعتبار بعض العوامل المؤثرة مثل النشاط البدني أو استهلاك الكحول.

ومع ذلك، أشارت دراسات سابقة عام 2024 إلى أن مكملات البروبيوتيك لدى مرضى السكري من النوع الثاني ساهمت في رفع مستويات الكوليسترول الجيد بشكل ملحوظ.

أمراض القلب ما تزال الخطر الأكبر عالميًا

وتظل أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأول للوفاة عالميًا، إذ تمثل نحو 30% من الوفيات حول العالم. كما يُعتقد أن أكثر من نصف البالغين في المملكة المتحدة يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.