صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر رابع ليلة في رمضان.. بث مباشر
سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 20 فبراير 2026
مائدة الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر.. صورة جامعة لأبناء قارات العالم
شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية
اشتباك بين مقاتلات أمريكية وصينية فوق البحر الأصفر | تفاصيل
السيطرة على حريق مخلفات كاوتش أعلى عقار في بنها دون خسائر بشرية
نجيب ساويرس: إيدي سايبة وأنسي أخويا إيده ناشفة في الفلوس
رامز جلال عن هنا الزاهد: عندها 22 مليون فولوز لو طلقتهم على طليقها هياكلوه
مجلس الدراسات العليا بجامعة عين شمس يضع آليات جديدة لجذب الطلاب الوافدين
فضل شهر رمضان.. 5 خصائص عظيمة اختصه الله بها دون سائر الشهور
بعد شكوى الأهلي.. كاف يصدم الجيش الملكي المغربي بتقرير مراقب المباراة
أسرة المجني عليه في واقعة الخرطوش بباسوس: مش هنسيب حقهم ونطالب بمحاسبة المتورطين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

استغلال الأطفال في التسول.. قصة سقوط 8 رجال و13 سيدة لهم سوابق جنائية بالجيزة

رامي المهدي

في شوارع الجيزة المزدحمة، حيث تختلط أصوات السيارات بنداءات الباعة، كانت هناك حكايات صغيرة لا يلتفت إليها كثيرون، حكايات أطفال أنهكتهم الحياة قبل أن يعرفوا معناها.

على الأرصفة وتحت إشارات المرور، وقف 17 طفلاً يحملون علب مناديل أو قطع حلوى زهيدة الثمن، لم تكن تلك السلع سوى ستار لحياة قاسية فرضت عليهم، بعضهم لم يتجاوز العاشرة من عمره، وآخرون بالكاد يعرفون طريق المدرسة.

كانوا يطوفون بين السيارات، يطرقون النوافذ بإلحاح، يبتسمون أحياناً ويخفون دموعهم كثيراً، خلف المشهد، كانت هناك شبكة تستغل براءتهم 8 رجال 13 سيدة، تسعة منهم لهم سوابق جنائية، اتخذوا من ضعف الأطفال وسيلة للكسب غير المشروع. 

في إطار جهود الدولة لحماية الصغار، تحركت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث التابعة لـ قطاع الشرطة المتخصصة بعد ورود معلومات مؤكدة عن استغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بإلحاح.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 8 رجال ، 13 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة، وبصحبتهم (17حدثا) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية. 

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

