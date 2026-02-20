استغلال الأطفال في التسول.. قصة سقوط 8 رجال و13 سيدة لهم سوابق جنائية بالجيزة

في شوارع الجيزة المزدحمة، حيث تختلط أصوات السيارات بنداءات الباعة، كانت هناك حكايات صغيرة لا يلتفت إليها كثيرون، حكايات أطفال أنهكتهم الحياة قبل أن يعرفوا معناها.

على الأرصفة وتحت إشارات المرور، وقف 17 طفلاً يحملون علب مناديل أو قطع حلوى زهيدة الثمن، لم تكن تلك السلع سوى ستار لحياة قاسية فرضت عليهم، بعضهم لم يتجاوز العاشرة من عمره، وآخرون بالكاد يعرفون طريق المدرسة.

كانوا يطوفون بين السيارات، يطرقون النوافذ بإلحاح، يبتسمون أحياناً ويخفون دموعهم كثيراً، خلف المشهد، كانت هناك شبكة تستغل براءتهم 8 رجال 13 سيدة، تسعة منهم لهم سوابق جنائية، اتخذوا من ضعف الأطفال وسيلة للكسب غير المشروع.

في إطار جهود الدولة لحماية الصغار، تحركت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث التابعة لـ قطاع الشرطة المتخصصة بعد ورود معلومات مؤكدة عن استغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بإلحاح.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.