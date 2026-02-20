قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب بعد حكم إلغاء الرسوم الجمركية: بعض أعضاء المحكمة العليا عار على أمريكا
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3 | قوات الاحتلال تستولى على جثث بمستشفى الوديان.. وشاب ينقذ ابنة إياد نصار من يد إسرائيلي
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
إلغاء رحلة فيردر بريمن إلى أمريكا بسبب مخاوف الهجرة.. تفاصيل

مجدي سلامة

أعلن مايكل رودولف، المتحدث باسم فيردر بريمن الألماني، اليوم الجمعة، إلغاء رحلة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب مخاوف من اضطرابات في مينيسوتا في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك فضلًا عن المخاطر الاقتصادية.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية وألمانية أن الفريق الذي يلعب في الدوري الألماني كان يخطط لزيارة مينيسوتا وديترويت في مايو ليخوض مباراتين وديتين.

لكن النادي الألماني قرر إلغاء الزيارة وسط مخاوف متزايدة بشأن إجراءات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، بعد مقتل مواطنين أمريكيين برصاص أفراد من الوكالة الاتحادية الشهر الماضي.

وقال متحدث باسم فيردر بريمن في تصريحات لوكالة "رويترز": "صحيح أننا ألغينا رحلة مخططة إلى مينيسوتا في الولايات المتحدة، كانت هناك أسباب رياضية واقتصادية وسياسية لذلك".

وتابع: "اللعب في مدينة تشهد اضطرابات وتعرض فيها أشخاص لإطلاق النار لا يتوافق مع قيمنا، علاوة على ذلك، لم يكن واضحا لنا أي اللاعبين سيتمكنون من دخول الولايات المتحدة بسبب تشديد شروط الدخول".

وأضاف أن معاناة بريمن في الدوري الألماني، إذ يكافح الفريق للبقاء ويقبع في المركز 16، وهو المركز المؤدي لخوض مباراة فاصلة لتجنب الهبوط، كانت أيضا عاملا في اتخاذ القرار.

واختتم: "نواجه حاليا وضعا رياضيا صعبا للغاية، مما يجعل التخطيط لمثل هذه الرحلة أمرا صعبا، كما أن هناك بعض المخاطر الاقتصادية".

ولدى بريمن، الذي لم يحقق أي فوز في آخر 12 مباراة في الدوري الألماني، 19 نقطة قبل أن يحل ضيفا يوم الأحد على سانت باولي، الذي يحتل المركز قبل الأخير وله 17 نقطة من 22 مباراة.

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

