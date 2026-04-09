ركلة جزاء تثير أزمة| القصة الكاملة لمنع أسامة حسني من الظهور الإعلامي

أعلنت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة عن قرار يقضي بمنع ظهور الإعلامي أسامة حسني مذيع قناة النادي الأهلي على جميع الوسائل الإعلامية داخل مصر مع إحالته للتحقيق وذلك على خلفية ما وصفته النقابة بمخالفات قانونية ومهنية.

أوضحت النقابة أن القرار جاء استنادا إلى أحكام القانون رقم 93 لسنة 2016 وتحديدًا المادتين (2 و19)، إلى جانب خرق ميثاق الشرف الإعلامي مؤكدة أن ما صدر من تجاوزات يقتضي اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على المهنية داخل الساحة الإعلامية.

تقارير رقابية تكشف التجاوزات

وأشارت النقابة إلى أن القرار جاء بناءً على تقارير صادرة عن المرصد الإعلامي وإدارة القيد والتصاريح، والتي رصدت مخالفات في المحتوى المقدم عبر برنامج "ستاد الأهلي" على قناة النادي الأهلي، وهو ما دفع إلى اتخاذ قرار الإيقاف وإحالة الإعلامي للتحقيق.

في إطار التصعيد القانوني، أكدت النقابة أنها ستخاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الوسيلة الإعلامية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 في خطوة تهدف إلى ضبط الأداء الإعلامي داخل القنوات الرياضية.

استدعاء ممثل قناة الأهلي للتحقيق

من جانبه، كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر استدعاء الممثل القانوني لقناة الأهلي للتحقيق، على خلفية التصريحات التي أدلى بها أسامة حسني عبر برنامج "ستاد الأهلي"، في تطور يعكس تصاعد الأزمة بين الجهات الرقابية والقناة.

تفتح هذه القرارات الباب أمام مزيد من التداعيات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التشديد على الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في المحتوى الإعلامي، وسط ترقب لنتائج التحقيقات والإجراءات المرتقبة بحق الأطراف المعنية.