الكشف عن المدرب الجديد لـ فيردر بريمن الألماني

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع دانيال ثيون، لتولي تدريب الفريق الأول، خلفًا لهورست ستيفن، الذي أُقيل الأسبوع الماضي بعد سلسلة من عشر مباريات دون فوز في البوندسليجا.

وقال المدير الرياضي لبريمن، كليمنس فريتز: "أجرينا مناقشات مثمرة للغاية مع دانيال، كانت رؤيته لكرة القدم وشخصيته ونظرته إلى وضعنا الرياضي الحالي عوامل حاسمة في القرار، نحن على ثقة بأننا سنحقق نقلة نوعية معه".

فاز بريمن بأربع مباريات فقط من أصل عشرين مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، ويحتل المركز الخامس عشر من أصل ثمانية عشر فريقًا. كما خرج الفريق من الدور الأول لكأس ألمانيا.

وكان ثيون، البالغ من العمر 51 عامًا، قد درب مؤخرًا فريق فورتونا دوسلدورف، قبل ذلك، عمل كمدرب رئيسي في نادي هامبورجر إس في ونادي أوسنابروك.