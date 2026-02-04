محمود عبد المغني يحتفل بعيد ميلاد زوجته في مكة..شاهد

احتفل الفنان محمود عبد المغني بعيد ميلاد زوجته أثناء تواجدهما في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.



وشارك محمود عبد المغني صور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماع وتبادل الصور إنستجرام، وظهر خلالها برفقة زوجته فقط.

وعلق عبد المغني على الصور قائلاً: “كل سنة وأنتي طيبة يا طيبة في أحلى مكان في الدنيا مكة”.

وقد علق الفنان محمود عبدالمغني علي حقيقة مشاركته في مسلسل نون النسوة مع الفنانة مي كساب، التي من المقرر أن يتم عرضه في موسم رمضان المقبل لعام 2026 .



وكتب محمود عبدالمغني عبر خاصية الاستوري انسجرام : "توضيح هام بالنسبة للأخبار المتداولة عن تواجدى في دراما رمضان 2026، بالنسبة لـ مسلسل قبل وبعد للفنانة مى عز الدين فتم تأجيله، أما عن مسلسل نون النسوة للفنانة مى كساب فأنا غير مشارك فيه واتمنى التوفيق لكل زملائى".