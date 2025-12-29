محمود عبد الغني يكشف حقيقة الانضمام لمسلسل نون النسوة

علق الفنان محمود عبدالمغني علي حقيقة مشاركته في مسلسل نون النسوة مع الفنانة مي كساب، التي من المقرر أن يتم عرضه في موسم رمضان المقبل لعام 2026 .



وكتب محمود عبدالمغني عبر خاصية الاستوري انسجرام : "توضيح هام بالنسبة للأخبار المتداولة عن تواجدى في دراما رمضان 2026، بالنسبة لـ مسلسل قبل وبعد للفنانة مى عز الدين فتم تأجيله، أما عن مسلسل نون النسوة للفنانة مى كساب فأنا غير مشارك فيه واتمنى التوفيق لكل زملائى".

تعاقدت النجمة مى كساب لتكون البطلة الاولى فى العمل، ومن المقرر أن يعرض العمل فى سباق رمضان المقبل، وهو مكون من 15 حلقة، من تأليف محمد الحناوى، واخراج ابراهيم فخر.

ويجرى المخرج إبراهيم فخر جلسات عمل مع صناع العمل للاستقرار على البطلة الثانية امام الفنانة مى كساب، إذ يتضمن العمل الاعتماد على بطلتين ، ومن المقرر ان يتم الإعلان عن باقى أسماء الممثلين خلال الأيام المقبلة.