مي كساب تخطف الأنظار برشاقتها في أحدث ظهور ..شاهد

حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة مي كساب

تألقت مي كساب في الصور بإطلالة رسمية كشفت عن رشاقتها مما أثار الجدل بين متابعيها على السوشيال ميديا، حيث ارتدت بنطلون باللون الزيتي مع بليزر بنفس اللون.

انتعلت مي كساب حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت مي كساب على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.