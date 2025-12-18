في عيد ميلادها الـ50... إطلالات أثارت الجدل لـ نيللي كريم

يصادف اليوم 18 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم و التي اتمت عامها الـ 50، على الرغم من ذلك لازالت تحافظ على شبابها ولا يبدو عليها علامات التقدم في العمر.

إطلالات نيللي كريم

تعتبر نيللي كريم من النجمات والمشاهير اللاتي يخطفن الأنظار بأناقتهن كما تتمتع بذوق مختلف عن غيرها من النجمات.

تحرص الفنانة نيللي كريم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تكشف عن أناقتها.

كشفت صور نيللي كريم عن أنها تفضل دائما الملابس والأزياء المختلفة و الغير تقليدية وبرغم ذلك تتبع أحدث صيحات الموضة، وتحرص دائما على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد نيللي كريم على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تتناسب معها وتكشف عن جمالها وبساطتها.