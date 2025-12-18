قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حلم التتويج.. بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم أفريقيا
ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025.. تعزيز مهاراتك

حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

استمتع بحياة عاطفية هادئة، إلى جانب فرص متعددة للنمو المهني، لن تواجه أي مشاكل مالية خطيرة قد تواجه بعض المشاكل الصحية اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

 لا تتهاون في جودة العمل، فستتلقى انتقادات من رؤسائك. يُعدّ الجزء الأول من اليوم مناسبًا لإطلاق مشروع جديد أو استلام مهمة جديدة. عندما تُسند إليك الشركة مهمة جديدة، اعتبر ذلك دليلًا على تعزيز مهاراتك. 

 توقعات برج العقرب

فترات المشي القصيرة تُصفّي الذهن وتُخفف التوتر. تنفّس ببطء عند الشعور بالتوتر، وقم بتمارين التمدد لإرخاء العضلات المشدودة تجنّب الإفراط في تناول السكر أو استخدام الشاشات لفترات طويلة ليلًا. اقضِ وقتًا هادئًا مع من تُحب، واسترح لتشعر بالسكينة بحلول المساء. 

برج العقرب عاطفيا 

سيسعد من انفصلوا مؤخرًا بمعرفة أن علاقة جديدة في طور التكوين. خصصا الجزء الثاني من اليوم لمناقشة العلاقة مع الأهل كونا رومانسيين في تعاملكما، وشاركا مشاعر السعادة من خلال قضاء المزيد من الوقت معًا...  

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

أجّل عمليات الشراء الكبيرة إذا كنت غير متأكد، واستشر صديقاً تثق به قبل اتخاذ القرار. قد تُحقق مكاسب صغيرة من خلال هذه الخيارات، لذا ادّخر قليلاً كل يوم. حافظ على هدوئك وتابع نفقاتك بقوائم بسيطة.

