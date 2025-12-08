قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
والدة السباح يوسف محمد: ابني غرق والكل بيتفرج عليه وأطالب بمحاكمة المسئولين
باجاج كيوت.. أرخص سيارة زيرو في مصر بسعر 199.900 جنيه ومشروع تجاري مثالي
سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا
الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في معدلاته الطبيعية
ارتفاع حالات الانتحار في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة
أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين
اتصل نصلك في أي مكان .. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
وفاة مدرس بنزيف حاد في المخ.. ونقيب المعلمين يوجه بمساندة أسرته
أحمد موسى: الناس تعبانة ولازم ييجي الوقت اللي يجنوا فيه ثمار صبرهم وتحملهم
رابط مباشر.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 8 ديسمبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 8 ديسمبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025

 قد تُقبل في مؤسسة مرموقة للدراسات العليا. ستنفق أموالك على مناسبة عائلية سعيدة. من المرجح أن تكون الأمور العقارية مربحة ستنجح خططك التجارية، وقد تنفتح أمامك مصادر دخل جديدة. ستحصل على دعم جيد من عائلتك. تعامل مع مسؤولياتك بجدية.

برج الثور وحظك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 

قد تتاح لك فرص أفضل في مكان عملك قد يحتاج رجال الأعمال إلى السفر لأغراض العمل، مما قد يكون مربحًا. ستنجح في توفير المال. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 

توخَّ الحذر في معاملاتك المالية، قد تُخطط لشراء عقار أو أرض. ستكون حياتك الزوجية سعيدة، كن حذرًا من منافسيك في العمل. 

برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 

 ستبقى الحياة العائلية مستقرة. قد تتلقى خبرًا بالتحاق ابنك بمؤسسة تعليم عالٍ، ستتحسن صحتك، قد تتعدد مصادر دخلك، قد تحضر مناسبة اجتماعية أو احتفالية مع عائلتك وتستمتع بوقت ممتع مع الأصدقاء. 

برج الأسد وحظك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 

ستجلب لك إنجازات طفلك المهنية السعادة قد تنجح أخيرًا مشاريعك الناشئة التي خططت لها طويلًا، ستتفوق كقائد فريق تجنب الإفراط في التفكير اليوم، سترتفع نفقات عائلتك، وقد يزورك ضيف في منزلك، مما يتيح لك الاستمتاع بمأكولات شهية متنوعة.. 

برج العذراء وحظك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 

سيتحسن وضعك المالي، وقد تُبرم صفقات تجارية، سيدعم زوجك/زوجتك أعمال المنزل بشكل كامل، قد تزورين مكانًا دينيًا مع والديك سيساعدك زملاؤك في إنجاز مهامك بكفاءة..  

برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 

قد تنجح في حل مشكلة عائلية، مما يُعزز الوئام بين أفراد الأسرة، قد تُجرب أساليب جديدة لتوسيع نطاق عملك. لدى مُتقدمي الامتحانات التنافسية فرصة جيدة للنجاح. ستنجذب إلى الأنشطة الاجتماعية. 

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025

ستؤدي واجباتك في العمل بكفاءة. قد تتجدد ذكرياتك مع كبار السن. قد يُساعدك دعم زملائك في إنجاز المهام المُعلّقة. قد تُنظّم مناسبة عائلية مُباركة صحتك جيدة. 

برج القوس وحظك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 

هدية من زوجك ستجلب لك السعادة سيُبلي العاملون في المناصب الإدارية بلاءً حسنًا، مكاسب مالية مُحتملة، قد تستشير شخصًا خبيرًا في أمور طفلك المهمة. قد يحظى العاملون في السياسة بالاحترام والتقدير.

برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 

 من المتوقع تحسن في مستوى معيشتك ستتوطد علاقاتك الشخصية. ستكون حياتك العائلية سعيدة. ستُحل مشاكل العمل. من الممكن التواصل مع أصحاب النفوذ تجنب القرارات المتسرعة، سيركز الأبناء على دراستهم، يُشير إلى الثروة والرخاء. إنجاز العمل بأمانة سيزيد من الاحترام. 

برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 

سيكون انسجامك مع زوجك ممتازًا. قد تظهر فرص عمل مربحة ستُنجز معظم مهامك في الوقت المحدد سيحظى الطلاب بيومٍ مُوفق. ستطرأ تغييرات إيجابية على تفكيرك. سيتم إنجاز المهام المُعلّقة أخيرًا. قد تُحسّن مكاسب مالية غير متوقعة وضعك المالي.

برج الحوت وحظك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 

 قد يستمتع الأزواج بوجبة عشاء ممتعة، قد يكون لقاء شخصية مؤثرة مفيدًا في المستقبل، تجنب الإقراض والاقتراض المالي اليوم من المرجح تحقيق أرباح مفاجئة في العمل، قد تساعد ممارسة اليوجا أو اللياقة البدنية بانتظام في الحفاظ على صحة جيدة.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الحمل برج العقرب برج الدلو برج الثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

أيمن الرمادي

بيكسب تعاطف الجماهير.. هجوم قوي من القباني على الرمادي بشأن فيريرا

إطلاق برنامج الدبلوماسي الصغير

الشباب والرياضة تستعد لإطلاق برنامج الدبلوماسي الصغير لإعداد النشء للمشاركات الدولية

ليون

الدوري الفرنسي| أوكسير يفوز على ميتز.. وليون يخسر من لوريان

بالصور

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

فيديو

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

ايمان عبد اللطيف

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد