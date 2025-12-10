قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام البدري: الأهلي لم يتفاوض معي.. وزيزو قدّم نفسه جيدًا.. وهذا سر تفوقي في ليبيا|فيديو
الكرة المصرية في خطر .. أيمن عبدالعزيز يُحذّر من استمرار الأخطاء الإدارية والفنية
أحرجت إدارة ليفربول .. زينة تدعّم محمد صلاح بعد أزمته: «بنحبك يا ملك مصر»
«أبومسلم»: اختيارات المنتخب بكأس العرب بـ «الواسطة».. ولا يوجد تخطيط للكرة المصرية
دموع على فقدان الأم .. إلهام شاهين تؤدي عُمرة لوالدتها الراحلة وتوجّه رسالة مؤثرة
يُعزّز المناعة ويُحارب البرد والإنفلونزا يوميًا.. تعرّف على فوائد الزنجبيل في الشتاء
«التمسماني»: محمد صلاح أصبح «كبش فداء» لإخفاقات «سلوت» في ليفربول
اﻟﻤﺸﺎﺋﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻢ .. الأشياء المُعينة على صلاة الفجر بالمسجد
طلعات جوية وتوتر في «الكاريبي».. مقاتلات أمريكية تحلق فوق خليج فنزويلا
سيول ورياح مُثيرة للأتربة .. الأرصاد السعودية تُحذّر المواطنين من طقس اليوم الأربعاء
أزمة في مدينة فاس المغربية بعد انهيار منزلين .. وأنباء عن ضحايا ومصابين | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحرجت إدارة ليفربول .. زينة تدعّم محمد صلاح بعد أزمته: «بنحبك يا ملك مصر»

زينة ومحمد صلاح
زينة ومحمد صلاح
سارة عبد الله

وجّهت الفنانة زينة دعمها لمحمد صلاح، نجم ليفربول، بعد أزمته الأخيرة مع النادي الإنجليزي.

وشاركت زينة صورة تجمعها بمحمد صلاح، وكتبت: "بنحبك يا ملك مصر"، مع إشارة إلى إزالة متابعتها لصفحات ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي.

زينة ومحمد صلاح

وكشف تقرير صحفي عن استعداد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، لطلب فسخ التعاقد بالتراضي مع الريدز بعد أزمة استبعاده من المباريات.

وأوضحت مصادر TeamTalk أن المقربين من محمد صلاح يدرسون حاليًا إمكانية فسخ التعاقد بالتراضي مع ليفربول.

وأضاف التقرير أن محمد صلاح لا يفكر في المال، ومنفتح على الخروج من ليفربول حال تم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة، في حين أن موقف إدارة ليفربول لا يزال متأملًا في الأزمة.

وأشار التقرير إلى أن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، يبقي الباب مفتوحًا أمام استمرار محمد صلاح وعودته للمشاركات مجددًا.

ليفربول الفنانة زينة لمحمد صلاح محمد صلاح زينة

