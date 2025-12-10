أحرجت إدارة ليفربول .. زينة تدعّم محمد صلاح بعد أزمته: «بنحبك يا ملك مصر»

وجّهت الفنانة زينة دعمها لمحمد صلاح، نجم ليفربول، بعد أزمته الأخيرة مع النادي الإنجليزي.

وشاركت زينة صورة تجمعها بمحمد صلاح، وكتبت: "بنحبك يا ملك مصر"، مع إشارة إلى إزالة متابعتها لصفحات ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي.

زينة ومحمد صلاح

وكشف تقرير صحفي عن استعداد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، لطلب فسخ التعاقد بالتراضي مع الريدز بعد أزمة استبعاده من المباريات.

وأوضحت مصادر TeamTalk أن المقربين من محمد صلاح يدرسون حاليًا إمكانية فسخ التعاقد بالتراضي مع ليفربول.

وأضاف التقرير أن محمد صلاح لا يفكر في المال، ومنفتح على الخروج من ليفربول حال تم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة، في حين أن موقف إدارة ليفربول لا يزال متأملًا في الأزمة.

وأشار التقرير إلى أن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، يبقي الباب مفتوحًا أمام استمرار محمد صلاح وعودته للمشاركات مجددًا.