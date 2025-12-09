عاصي الحلاني يطرح أغنية كوني القمر بطابع رومانسي

طرح الفنان وفارس الأغنية العربية عاصي الحلاني أحدث أغنياته «كوني القمر» ذات الطابع الرومانسي، من كلمات نزار فرنسيس و من ألحانه وغنائه وتوزيع طوني سابا و شربل عون ، فيما تولى تقديم الأغنية بصرياً عبر كليب يعتمد على أجواء ناعمة المخرج أحمد المنجد ، وتم طرحها عبر «يوتيوب» والمنصات الرقمية.



أغنية «كوني القمر» تمزج بين مشاعر الحب والحنين والوحدة، وإحساسًا بالغربة والاشتياق، في قالب موسيقي يجمع بين البساطة والتعبير العميق عن المشاعر.



«كوني القمر» تم طرحها على القناة الرسمية للفنان وفارس الأغنية العربية «يوتيوب» وعلى كافة الإذاعات العربية والخليجية و والمنصات الرقمية.



