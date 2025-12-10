الزمالك يستعد للميركاتو الشتوي .. 4 صفقات جديدة تنتظر الموافقة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن خطة نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي المقبل في ظل الأزمات الأخيرة.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يرغب في التعاقد مع 4 صفقات خلال الميركاتو الشتوي المقبل في حال إنهاء أزمة إيقاف القيد".

وتابع: "الصفقة الأولى ستكون للفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجت، لتدعيم وسط الملعب، خصوصًا أن هناك اتفاقًا مبدئيًا مع نادي اللاعب على حسم الصفقة في يناير مقابل 20 مليون جنيه".

وأضاف: "الصفقة الثانية ستكون في مركز الظهير الأيمن، وهناك رغبة في التعاقد مع أحمد عيد، لاعب المصري، خصوصًا أن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وفي حال عدم إتمام الصفقة سيتم الانتظار حتى الصيف".

واستطرد: "الصفقة الثالثة ستكون التعاقد مع مدافع محلي بعد فسخ المغربي صلاح مصدق عقده مع النادي، وهناك أكثر من لاعب مرشح مثل هادي رياض، لاعب بتروجت، وأحمد طارق، لاعب زد".

واختتم: "الصفقة الرابعة ستكون للاعب أجنبي بدلًا من صلاح مصدق، وهناك تفكير بين مركز الجناح أو لاعب وسط يجيد اللعب في مركزي 8 و10".