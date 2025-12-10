قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«7 أو 8 لاعبين كانوا كافيين للفوز».. أسامة عرابي يفضح أزمة المنتخب الثاني بعد لقاء الأردن
الزمالك يستعد للميركاتو الشتوي .. 4 صفقات جديدة تنتظر الموافقة
سعر الزيت والسكر على بطاقات التموين في شهر ديسمبر 2025
هل يشهد الشتاء انتشار فيروسات جديدة؟.. استشاري يكشف التفاصيل
ضوابط صارمة لإعلان نتائج الانتخابات وحماية نزاهة الاقتراع .. وفقاً للقانون
طبق شتوي دافئ .. طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة
دعاء لقضاء الحوائج لا يُرد في الثلث الأخير .. ردده وقت الاستجابة
حسام البدري: الأهلي لم يتفاوض معي.. وزيزو قدّم نفسه جيدًا.. وهذا سر تفوقي في ليبيا|فيديو
الكرة المصرية في خطر .. أيمن عبدالعزيز يُحذّر من استمرار الأخطاء الإدارية والفنية
أحرجت إدارة ليفربول .. زينة تدعّم محمد صلاح بعد أزمته: «بنحبك يا ملك مصر»
«أبومسلم»: اختيارات المنتخب بكأس العرب بـ «الواسطة».. ولا يوجد تخطيط للكرة المصرية
دموع على فقدان الأم .. إلهام شاهين تؤدي عُمرة لوالدتها الراحلة وتوجّه رسالة مؤثرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الزمالك يستعد للميركاتو الشتوي .. 4 صفقات جديدة تنتظر الموافقة

سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور عن خطة نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي المقبل في ظل الأزمات الأخيرة.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يرغب في التعاقد مع 4 صفقات خلال الميركاتو الشتوي المقبل في حال إنهاء أزمة إيقاف القيد".

وتابع: "الصفقة الأولى ستكون للفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجت، لتدعيم وسط الملعب، خصوصًا أن هناك اتفاقًا مبدئيًا مع نادي اللاعب على حسم الصفقة في يناير مقابل 20 مليون جنيه".

وأضاف: "الصفقة الثانية ستكون في مركز الظهير الأيمن، وهناك رغبة في التعاقد مع أحمد عيد، لاعب المصري، خصوصًا أن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وفي حال عدم إتمام الصفقة سيتم الانتظار حتى الصيف".

واستطرد: "الصفقة الثالثة ستكون التعاقد مع مدافع محلي بعد فسخ المغربي صلاح مصدق عقده مع النادي، وهناك أكثر من لاعب مرشح مثل هادي رياض، لاعب بتروجت، وأحمد طارق، لاعب زد".

واختتم: "الصفقة الرابعة ستكون للاعب أجنبي بدلًا من صلاح مصدق، وهناك تفكير بين مركز الجناح أو لاعب وسط يجيد اللعب في مركزي 8 و10".

