فرصة ذهبية للباحثين المصريين .. تمديد التقديم لمنح زيارات قصيرة الأجل حتى 30 ديسمبر

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار أنشطة برنامج Growth لتنمية قدرات الباحثين، عن إتاحة فرصة إضافية للتقديم لبرنامج منح الزيارات قصيرة الأجل حتى 30 ديسمبر 2025، بدلًا من الموعد السابق، نظرًا للإقبال الكبير وتلقي عدد من الطلبات للتمديد.

دعم المجالات البحثية في التكنولوجيا العميقة (Deep Technology)

يستهدف البرنامج دعم المجالات البحثية في التكنولوجيا العميقة (Deep Technology)، القائمة على أسس علمية وهندسية متقدمة، وقادرة على إحداث تأثير فعلي ومستدام في المجتمع والاقتصاد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

المجالات البحثية المستهدفة تشمل:

الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (AI & Machine Learning)

أشباه الموصلات والفوتونيات (Semiconductors & Photonics)

التكنولوجيا الحيوية التخليقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

الأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعي

الحوسبة فائقة الأداء (HPC) للأبحاث العلمية

المواد المركبة خفيفة الوزن وعالية المتانة للطيران والإنشاءات

الموصلات فائقة التوصيل لنقل الطاقة والحوسبة

الأنظمة المستقلة للزراعة واللوجستيات والدفاع

الحوسبة الكمية (Quantum Computing)

تحرير الجينوم (Genome Editing)

أهداف البرنامج:

تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين المصريين من تطوير قدراتهم البحثية.

تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة مع معامل ومؤسسات دولية مرموقة.

دعم نشر الأبحاث في مجلات دولية (Q1 & Q2).

المشاركة في الندوات وحلقات النقاش البحثية التي تنظمها الأكاديمية.

مزايا المنحة:

تغطية تكاليف السفر (تأشيرة – تذكرة طيران – تأمين).

بدل إقامة شهري يصل إلى 2000 دولار أمريكي لمدة أقصاها 3 أشهر.

المشاركة في شبكة بحثية دولية رفيعة المستوى.

شروط التقدم:

أن يكون المتقدم مصريًا ومنتسبًا إلى جامعة أو معهد بحثي مصري.

حاصل على درجة الدكتوراه على الأقل.

تقديم خطاب دعوة من جامعة/معهد بحثي دولي مستضيف.

استيفاء النماذج والمستندات المطلوبة (مقترح بحثي، جواز سفر ساري، موافقة الجهة التابع لها).

آخر موعد للتقديم: 30 ديسمبر 2025

للتقديم ومزيد من التفاصيل:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82/?lang=ar&fbclid=IwY2xjawOeV5BleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEySDNCRGxrRmVtREhqbTR3c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpfc2il1rTwyQ3Kz2cqh9D7E23rgc6MdTr3g3SvRXrbEetBpVneti_FN00hI_aem_eZHSQG6f_h7KSlmu3ZKHPg

للاستفسارات: [email protected]