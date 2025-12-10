الصحة المغربية: وفاة 4 أطفال وإصابة 12 شخصًا في انهيار منزلين بمدينة فاس |صور

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء وفاة 4 أطفال وإصابة 12 شخصًا جراء سقوط مبنيين سكنيين في حي المسيرة بمدينة فاس.

انهيار منزلين في مدينة فاس

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام مغربية بأن حي المستقبل بمدينة فاس شهد حالة من الذعر بعد انهيار منزلين، وجرى استدعاء السلطات من مختلف التخصصات لنجدة المنكوبين.

وأشار موقع "هسبرس" المغربي إلى أن انهيار المنزلين وقع في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المغرب، مرجحًا وقوع قتلى ومصابين.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف عن حالة من الذعر بين السكان، الذين حاولوا نجدة المتضررين من انهيار المنزلين.