حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

قام قائد سيارة ميكروباص بإلقاء جثة و10 مصابين أمام أحد المراكز الطبية المتخصصة بأسوان، وفر هاربًا في ظروف غامضة.

وترجع التفاصيل إلى تلقي الأجهزة المختصة إخطارًا بوقوع الواقعة، حيث ألقت سيارة الميكروباص جثة و10 مصابين أمام المركز الطبي وفر السائق هاربًا.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث على الفور للتحري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحادث

وأظهرت التحريات الأولية أن الضحايا قادمون من وادي العلاقي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف جهات التحقيق، لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة الفعلي واتخاذ اللازم.

بينما تم نقل المصابين العشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وهم: محمد ع.، 30 سنة، مصاب بكسر مضاعف في الفخذ الأيمن، وعطا ا.، 52 سنة، مصاب بجرح في فروة الرأس وغيبوبة، وروان ع.، 16 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعباس ع.، عام واحد، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعاطف ع.، 20 سنة، مصاب بكسر في الساقين، ورونق ع.، 13 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وليان ع.، 7 سنوات، مصابة بجرح قطعي في الرأس، ومحمد ع.، 3 سنوات، مصاب بجرح قطعي في الرأس، زينب م.، 40 سنة، مصابة باشتباه كسر في الفقرات القطنية.

وتباشر الجهات المختصة التحريات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الواقعة بالكامل والقبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالحادث.