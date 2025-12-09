تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشماليه وشمال الوجه البحرى (الأسكندرية-شمال كفرالشيخ -شمال البحيرة-دمياط).

سحب ركامية ممطرة تضرب شمال البلاد

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتقدم الى بورسعيد مع تقدم الوقت.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، خلال الساعات القادمة، وخلال الطقس غدا، الأربعاء، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل نهارًا على أغلب المناطق، يصاحبه نشاط للرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد الطقس غدا استمرار شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الأمطار تضرب 10 محافظات غدا

حول فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات: الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الغربية، المنوفية، الشرقية، ومدن القناة، مع احتمال وصول السيول إلى مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

وتكون فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الطقس غدا، على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد، ومناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح أحيانًا على أغلب الاتجاهات على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحر، يشهد البحر المتوسط اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط (مطروح – العلمين – الإسكندرية – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – العريش) وسرعات الرياح من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من توقعات لتساقط حبات البرد على بعض المناطق، يصاحبها نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب السحب الرعدية على بعض المناطق، مع سقوط فرص للأمطار مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة.