قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان 2026.. سلوي عثمان: شخصيتي في كلهم بيحبوا مودي مختلفة عن أدواري السابقةl خاص
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسوأ سقوط في مسيرة هانزي فليك.. أرقام صادمة بعد رباعية أتلتيكو

هانزي فليك
هانزي فليك
منتصر الرفاعي

تلقى الألماني هانزي فليك المدير الفني لـبرشلونة ضربة موجعة بعدما تعرض لأكبر هزيمة في مسيرته التدريبية بمباراة رسمية مع فريق محترف عقب السقوط أمام أتلتيكو مدريد.

وسقط برشلونة برباعية نظيفة على ملعب «ميتروبوليتانو» في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في مواجهة شهدت أرقامًا سلبية غير مسبوقة للفريق الكتالوني وزادت الضغوط على جهازه الفني قبل لقاء الإياب.

أرقام صادمة بعد الرباعية

استقبل برشلونة أربعة أهداف في شوط أول للمرة الثانية فقط منذ موسم 2004-2005 وكانت السابقة الأشهر أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020 حين خسر الفريق الكتالوني 8-2 في مباراة كان يقود فيها الفريق البافاري المدرب الحالي لبرشلونة هانزي فليك.

كما تعد هذه الهزيمة أول خسارة لبرشلونة في ذهاب مواجهة إقصائية منذ 14 فبراير 2017، عندما سقط أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0 في دور الـ16 من دوري الأبطال.

وشهدت المباراة رقما سلبيا آخر بعدما أصبح إريك جارسيا أول لاعب من برشلونة يسجل هدفًا عكسيًا ويتعرض للطرد في اللقاء ذاته منذ موسم 2004-2005 على الأقل.

في المقابل، حقق أتلتيكو مدريد فوزًا برباعية نظيفة على برشلونة في مباراة رسمية لأول مرة منذ 12 أبريل 1989، عندما انتصر بالنتيجة نفسها في بطولة كأس ملك إسبانيا.

تفاصيل المباراة

افتتح أتلتيكو التسجيل مبكرًا بعد 7 دقائق عبر هدف عكسي سجله إريك جارسيا بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم ليسجل أديمولا لوكمان الهدف الثالث في الدقيقة 33، ثم اختتم جوليان ألفاريز الرباعية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ألغت تقنية الفيديو هدفًا لبرشلونة بداعي التسلل، قبل أن تكتمل الليلة الصعبة بطرد إريك جارسيا في الدقيقة 86، ليزداد موقف الفريق الكتالوني تعقيدًا قبل مواجهة الإياب.

موعد مباراة الإياب

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 3 مارس المقبل على ملعب «كامب نو»، حيث يسعى برشلونة لتعويض خسارته الثقيلة ومحاولة قلب الطاولة في موقعة تبدو في غاية الصعوبة.

الألماني هانزي فليك برشلونة أتلتيكو مدريد ملعب «ميتروبوليتانو» نهائي كأس ملك إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

زينة رمضان

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة.. احذرها

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مطالب برلمانية لوزيرة الإسكان الجديدة بتحقيق انطلاقة كبيرة في البناء والتعمير

مجلس النواب

سؤال برلمانى حول توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد

مجلس النواب

طلب إحاطة لـ"البرلمان" بشأن تدني أجور المعلمين وتأثيره على جودة التعليم

بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد