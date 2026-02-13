أسوأ سقوط في مسيرة هانزي فليك.. أرقام صادمة بعد رباعية أتلتيكو

تلقى الألماني هانزي فليك المدير الفني لـبرشلونة ضربة موجعة بعدما تعرض لأكبر هزيمة في مسيرته التدريبية بمباراة رسمية مع فريق محترف عقب السقوط أمام أتلتيكو مدريد.

وسقط برشلونة برباعية نظيفة على ملعب «ميتروبوليتانو» في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في مواجهة شهدت أرقامًا سلبية غير مسبوقة للفريق الكتالوني وزادت الضغوط على جهازه الفني قبل لقاء الإياب.

أرقام صادمة بعد الرباعية

استقبل برشلونة أربعة أهداف في شوط أول للمرة الثانية فقط منذ موسم 2004-2005 وكانت السابقة الأشهر أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020 حين خسر الفريق الكتالوني 8-2 في مباراة كان يقود فيها الفريق البافاري المدرب الحالي لبرشلونة هانزي فليك.

كما تعد هذه الهزيمة أول خسارة لبرشلونة في ذهاب مواجهة إقصائية منذ 14 فبراير 2017، عندما سقط أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0 في دور الـ16 من دوري الأبطال.

وشهدت المباراة رقما سلبيا آخر بعدما أصبح إريك جارسيا أول لاعب من برشلونة يسجل هدفًا عكسيًا ويتعرض للطرد في اللقاء ذاته منذ موسم 2004-2005 على الأقل.

في المقابل، حقق أتلتيكو مدريد فوزًا برباعية نظيفة على برشلونة في مباراة رسمية لأول مرة منذ 12 أبريل 1989، عندما انتصر بالنتيجة نفسها في بطولة كأس ملك إسبانيا.

تفاصيل المباراة

افتتح أتلتيكو التسجيل مبكرًا بعد 7 دقائق عبر هدف عكسي سجله إريك جارسيا بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم ليسجل أديمولا لوكمان الهدف الثالث في الدقيقة 33، ثم اختتم جوليان ألفاريز الرباعية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ألغت تقنية الفيديو هدفًا لبرشلونة بداعي التسلل، قبل أن تكتمل الليلة الصعبة بطرد إريك جارسيا في الدقيقة 86، ليزداد موقف الفريق الكتالوني تعقيدًا قبل مواجهة الإياب.

موعد مباراة الإياب

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 3 مارس المقبل على ملعب «كامب نو»، حيث يسعى برشلونة لتعويض خسارته الثقيلة ومحاولة قلب الطاولة في موقعة تبدو في غاية الصعوبة.