رياضة

مهمة صعبة للترجي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

عبدالحكيم أبو علم

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي إلى الحفاظ على صورته التاريخية وعبور الموقعة الصعبة بالمجموعة الرابعة نحو التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويواجه الترجي التونسي مباراة محفوفة بالمخاطر أمام بترو أتلتيكو الأنجولي غدا، فيما يلتقي سيمبا التنزاني مع الملعب المالي.

 ومثلما هو حال بيراميدز، ضمن الملعب المالي صدارة المجموعة، إذ يتواجد في المركز الأول برصيد 11 نقطة بينما يتواجد الترجي وبيترو أتلتيكو في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 6 نقاط، ويقبع سيمبا في قاع الترتيب بنقطتين.

ويكفي الترجي التعادل بدون أهداف أمام بيترو أتلتيكو لمواصلة مشواره في البطولة التي توج بها أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، حيث سيتفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة مع منافسه، بعدما تعادلا 1 / 1 في أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثانية.

أما حال التعادل 1 / 1، سوف يلجأ الفريقان لفارق الأهداف بين الترجي وبيترو أتلتيكو في مشوارهما بالمجموعة، وفي حال التعادل 2 / 2، سيصب الأمر في مصلحة بطل أنجولا، الذي سيصعد بطبيعة الحال حال فوزه على بطل تونس.

وبطبيعة الحال، فإن الحصول على النقاط الثلاث سيكون هدف الترجي في اللقاء، الذي يقام على ملعبه، لتفادي الدخول في الحسابات المعقدة الخاصة بالصعود.

الترجي الرياضي كرة القدم دوري ابطال أفريقيا بطولة الدوري بيترو اتليتكو

