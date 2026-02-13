قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

النقل تكشف عن أحدث تصوير جوي لمشروع خط سكة حديد الروبيكى - العاشر - بلبيس| شاهد

خطوط السكك الحديدية
خطوط السكك الحديدية
حمادة خطاب

كشف وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي لمشروع  إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد ( الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس ) بطول 63.5 كم.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن المشروع:

1. يأتي تنفيذ المشرع في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وفي ضوء قيام وزارة النقل بإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج ( الصناعى / الزراعى / التعدينى / الخدمى ) بالموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة لتحقيق الهدف الاكبر بجعل مصر مركزاً للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التى ارسى قواعدها فخامة الرئيس  عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 

 2. مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد ( الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس )  يبلغ طوله 63.5 كم  و يعتبر هذا الخط احد المكونات الرئيسية للممر  اللوجيستي السخنة/ الاسكندرية والذي يتكون من (ميناء السخنة / الخط الاول للقطار الكهربائي السريع/ الميناء الجاف بالعاشر من رمضان/ خط السكة الحديد " الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس" / ميناء الاسكندرية الكبير) 

3. يتقدم العمل في إنشاء  الجسور والاعمال الصناعية حيث يقع على المسار عدد١٨ عمل صناعي (كباري - انفاق – برابخ ) و التقدم في تركيب القضبان وإنشاء محطات الركاب التي يبلغ عددها 4 وهي (الروبيكى الجديدة - الجلود - العبور- كم 27) والتى يتم تنفيذها من خلال  الشركات المصرية الوطنية المتخصصة 

4.  المشروع  يتم تنفيذه  على مرحلتين الأولى بإنشاء خط مفرد في المسافة من الروبيكى إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان والثانية بإنشاء خط مزدوج في المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس وتم تنفيذ 90 %  من اعمال الجسور و65% من الأعمال الصناعية وتركيب 2 كم سكة من المرحلة الأولى 

 5. جاري دراسة إقامة رصيف شحن على خط سكة حديد العاشر/بلبيس بمنتصف منطقة العاشر من رمضان الصناعية لتيسير نقل البضائع لمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير 

6.  المشروع  يساهم في في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط بالاضافة إلى ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بجوار محطة العاصمة الجديدة  للقطار الكهربائي السريع من خلال الطريق الدائري الإقليمي حيث سيتم نقل كافة أنواع البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع مما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان، حيث تعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الاوسط من حيث نوع وحجم الصناعات 

7.  تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع يساهم في انهاء عزلة العاشر من رمضان عن باقي مدن الجمهورية حيث يتم  لأول مرة ربط العاشر من رمضان بشبكة سكك حديد مصر كما سيساهم في تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة من بلبيس إلى العاشر من رمضان وكذلك  المساهمة في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين. بالإضافة الى تقليل استهلاك الوقود والإنبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات بالاضافة الى  الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق وتحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية مما يساهم في العائد الاقتصادي لجميع هذه المشروعات بالإضافة الى المساهمة في تسهيل نقل البضائع وخاصة الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والمساهمة في عدم تكدس البضائع في الموانئ.

 8.  يتم انشاء ساحات انتظار لكل محطة و الربط بين محطات المشروع والطرق الرئيسية لتسهيل استقلال سكان  المدن والعاملين بالمناطق الصناعية التي يمر بها مسار المشروع للقطار وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم استقلال المواطنين لوسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات وتسهيل حركة تنقل المواطنين والحفاظ على البيئة.

النقل الروبيكى السكة الحديد

زيارة رئيس الأركان لليبيا
مرسيدس
أجهزة طبية
بلاط انترلوك
